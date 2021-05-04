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Экономист назвал причину, почему Польша не сможет отказаться от российского газа

Экономика
Экономист назвал причину, почему Польша не сможет отказаться от российского газа
Федеральное агентство новостей  / 

Польша согласна закупать более дорогой газ из любой другой страны, кроме России, но финансовые возможности для этого ограничены. Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Потребность Варшавы

Польша закрывает потребность в голубом топливе благодаря существованию газового экспорта, большая часть которого приходится на РФ. Однако в последние годы Варшава руководствуется внешнеполитическими установками и хочет уйти от потребления российского газа. Это в свою очередь приводит к реализации масштабных экономически невыгодных проектов. Об этом сообщает «Прайм».

Как представители компании PGNiG, так и польские чиновники много говорят о том, что необходимо отказаться от пролонгирования газовых договоренностей с Россией.

Экономист назвал причину, почему Польша не сможет отказаться от российского газа
Федеральное агентство новостей  / 

В государственной нефтегазовой компании Польши хотят перейти на американский СПГ, а также увеличить мощности магистрали Baltic Pipe. Кроме того, Варшава постоянно призывает прекратить строительство «Северного потока — 2».

Польша вряд ли сможет отказаться от газа из России.

По мнению Александра Разуваева, ключевой момент — это вопрос цены на газ. В прошлом году цена газа в Европе падала ниже себестоимости «Газпрома» по экспортным поставкам — 100 долл. за тысячу кубов. 13 долларов — себестоимость добычи, 14 долларов — НДПИ, 27 долларов — транспорт по России, минимум 20 долларов — транспорт до целевых рынков Европы. Итого свыше 74 долларов. Также надо добавить таможенную пошлину в 30%.

«Однако сейчас цена нормализовалась и подбирается к 300 долларам. Рост идет на фоне активной закачки в подземные хранилища. К тому же происходит замещение угольной генерации на газовую. Перенаправление СПГ из Азии сдержит дальнейший рост цен, но конъюнктура останется неплохой. Конечно, русофобия у польских политиков давно и глубоко проросла в голове. И они согласны закупать более дорогой газ из любой другой страны, кроме России, но финансовые возможности для этого ограничены. Плюс закончились дотации, которые Польша регулярно получала после вступления в Евросоюз», — пояснил Александр Разуваев.

Экономист назвал причину, почему Польша не сможет отказаться от российского газа
alpari.ru  / 

Неадекватная политика в области энергетической безопасности — «назло маме отморожу уши» — угрожает девальвацией польскому злотому, уверен эксперт. Поставки газа в Польшу осуществляются по договору между «Газпромом» и PGNiG.

«Импорт достигает 10 млрд кубометров в год. Соглашения перестают действовать в конце следующего года. Несмотря на весь политический негатив, вероятно, они будут продлены. Следует также отметить, что президент США Джо Байден вряд ли будет лоббировать интересы американских газовиков, как это делал Дональд Трамп. То есть давление Вашингтона на Варшаву будет ослабевать», — заключил Александр Разуваев.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Ранее депутат Виктор Водолацкий предрек Соединенным Штатам политическое поражение в вопросе санкций против российского трубопровода. РФ доказала, что может гарантировать поставки газа по той цене, которая устраивает европейских потребителей.

россия польша северный поток - 2
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