Астролог рассказала, откуда на майских праздниках ждать удачу

Как неделю начнешь, так ее и проведешь. Стартовала она с благоприятного понедельника, но не только потому, что это выходной. Астролог Яна Ваганова дала читателям ФАН несколько советов, как провести неделю.
4 мая, вторник
День деятельный и кипучий. Вам захочется решить все текущие важные вопросы, будут спонтанные идеи и мысли. Главное, действовать решительно и целеустремленно, прислушиваясь к себе. В этот день сделайте акцент на денежных вопросах: распределение финансов, накопление или закрытие долгов. Пожертвуйте немного, это вернется вам сторицей.
5 мая, среда
Интуитивный день, возможны вещие сны и озарения. Постарайтесь быть осознанным, контролировать свои эмоции, не вовлекайтесь в споры. Помните: что в уме, то и на языке. Можно отправиться в путешествие. День удачен для решения вопросов, связанных со здоровьем.
6 мая, четверг
В этот день можно почувствовать ритм Вселенной, все происходящее принимайте как дар высших сил. А вот выбирать сегодня не стоит — все будет выглядеть двулико. Будьте аккуратны с деньгами — легко можно потерять внушительную сумму самым неожиданным способом. Обязательно наточите сегодня ножи — это принесет вам удачу.
7 мая, пятница
В этот день торопливость противопоказана, а наспех принятые решения выйдут вам боком. Постарайтесь не смотреть телевизор — эмоциональность и ранимость сегодня включены на полную, вы более чувствительны к глобальным событиям в мире. Займитесь садово-огородными работами, а если у вас нет сада, то домашними растениями.
8 мая, суббота
Энергетика лунных суток располагает к работе над собой и духовным практикам, особенно на прощение и очищение. Во второй половине дня можно отправиться по магазинам, выбранные вещи гармонично войдут в ваш гардероб. День полон романтики и здорового авантюризма, решайтесь на загородные прогулки — не пожалеете.
9 мая, воскресенье
Вероятны споры и обманы, достаточно напряженно может пройти вторая половина дня. В воскресенье лучше заняться собой, домашними делами или выбраться на свежий воздух. Удача дня — от быстрых решений.