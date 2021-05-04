Астролог рассказала, откуда на майских праздниках ждать удачу

Как неделю начнешь, так ее и проведешь. Стартовала она с благоприятного понедельника, но не только потому, что это выходной. Астролог Яна Ваганова дала читателям ФАН несколько советов, как провести неделю.

4 мая, вторник

День деятельный и кипучий. Вам захочется решить все текущие важные вопросы, будут спонтанные идеи и мысли. Главное, действовать решительно и целеустремленно, прислушиваясь к себе. В этот день сделайте акцент на денежных вопросах: распределение финансов, накопление или закрытие долгов. Пожертвуйте немного, это вернется вам сторицей.

5 мая, среда

Интуитивный день, возможны вещие сны и озарения. Постарайтесь быть осознанным, контролировать свои эмоции, не вовлекайтесь в споры. Помните: что в уме, то и на языке. Можно отправиться в путешествие. День удачен для решения вопросов, связанных со здоровьем.

6 мая, четверг

В этот день можно почувствовать ритм Вселенной, все происходящее принимайте как дар высших сил. А вот выбирать сегодня не стоит — все будет выглядеть двулико. Будьте аккуратны с деньгами — легко можно потерять внушительную сумму самым неожиданным способом. Обязательно наточите сегодня ножи — это принесет вам удачу.

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7 мая, пятница

В этот день торопливость противопоказана, а наспех принятые решения выйдут вам боком. Постарайтесь не смотреть телевизор — эмоциональность и ранимость сегодня включены на полную, вы более чувствительны к глобальным событиям в мире. Займитесь садово-огородными работами, а если у вас нет сада, то домашними растениями.

8 мая, суббота

Энергетика лунных суток располагает к работе над собой и духовным практикам, особенно на прощение и очищение. Во второй половине дня можно отправиться по магазинам, выбранные вещи гармонично войдут в ваш гардероб. День полон романтики и здорового авантюризма, решайтесь на загородные прогулки — не пожалеете.

9 мая, воскресенье

Вероятны споры и обманы, достаточно напряженно может пройти вторая половина дня. В воскресенье лучше заняться собой, домашними делами или выбраться на свежий воздух. Удача дня — от быстрых решений.