Российский ученый объяснил, как справиться с сезонной аллергией

Москва, 4 мая. Сезон аллергии с каждым годом начинается раньше и длится дольше. Доцент Сибирского государственного медицинского университета Марина Федотова объяснила, как справится с недугом.

Увеличению распространенности аллергических заболеваний способствует глобальное потепление, которое провоцирует активное развитие растительности, выяснили немецкие исследователи. Пыльца кустарников, цветов и деревьев может переноситься ветром на тысячи километров. Аллергикам рекомендуется не открывать окна для проветривания, в том числе ночью.

Лечением аллергии должен заниматься специалист. Например, против ринита назначаются препараты, которые позволяют контролировать воспаление слизистой носа. В настоящее время успешно применяется аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ), формирующая толерантность к некоторым антигенам, рассказала Федотова в комментарии РИА Новости.

Отличить сезонную аллергию от простуды можно по нескольким признаками. При реакции на цветение не поднимается температура тела, также отсутствуют слабость и потливость, отметил иммунолог Дмитрий Якубов.