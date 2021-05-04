Ребенок получил травмы при столкновении «копейки» и внедорожника в Кирове

Киров, 4 мая. Как минимум один человек пострадал в результате ДТП с участием двух автомобилей. По словам очевидцев, в машину скорой помощи погружали несовершеннолетнего.

Полиция выясняет обстоятельства аварии на пересечении улиц Ленина и Орловской. Участниками ДТП стали «ВАЗ 2101» и внедорожник.

На место инцидента оперативно прибыли сотрудники нескольких экстренных служб. В больницу был доставлен ребенок, который, по сообщения очевидцев, получил травмы головы. О других пострадавших пока не сообщается.

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