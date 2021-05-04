Epic Games выложила $115 миллионов за эксклюзивность Borderlands 3 для EGS

Вашингтон, 4 мая. Компания Epic Games заплатила 115 миллионов долларов, чтобы игра Borderlands 3 в течение полугода продавалась на ПК только в цифровом магазине Epic Games Store.

Такое решение Epic Games приняла по итогам судебного разбирательства с корпорацией Apple. Компания намеревалась призвать «яблочного» производителя к снижению комиссии на продукты в App Store и разрешить загрузку сторонних приложений на iOS. Выход Borderlands 3 состоялся 13 сентября 2019 года. Продукт доступен геймерам на ПК, PlayStation 4, Xbox One и приставках нового поколения.

Смартфон iPhone загорелся в кармане жителя Мельбурна Роберта Де Роуза. Мужчина нанял адвоката и подал в суд на Apple с целью получить денежную компенсацию за моральный и материальный ущерб, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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