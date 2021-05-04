Очевидцы спасли тонувшую вместе с машиной женщину во Владимирской области

Владимир, 4 мая. Правоохранители проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием женщины на въезде в город Гусь-Хрустальный.

Россиянка едва не утонула. Ее автомобиль съехал с дороги и упал в реку. Машина быстро пошла ко дну. На это обратили внимание несколько человек, проходивших мимо места ЧП. Они вскрыли люк машины и помогли женщине выбраться. Вероятно, девушка леди объезжала яму на дороге и не справилась с управлением. Небольшая речка из-за половодья превратилась в непреодолимое препятствие. Что касается автомобиля, спустя несколько минут, как женщина выбралась, он полностью ушел на дно.

Аналогичный случай недавно произошел в Новосибирской области. Автолюбитель попытался проехать по льду, но он не выдержал и треснул. Машина практически полностью ушла на дно. Мужчине чудом удалось спастись. Он ждал МЧС, забравшись на крышу автомобиля. Когда мужчину доставили на берег, его осмотрели медики, констатировавшие, что в помощи он не нуждается.