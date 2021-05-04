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Особенности современного российского мюзикла обсудят в медиацентре «Патриот»

Общество
Особенности современного российского мюзикла обсудят в медиацентре «Патриот»
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Во вторник, 4 мая, в 15:00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоится эфир c российским актером музыкального театра, певцом Иваном Ожогиным.

Мы поговорим о новом концерте «Теория противоположностей», обсудим особенность российского мюзикла и опыт выступлений Ожогина в Германии на немецком языке. Артист расскажет о своем сотрудничестве с церковным хором и об участии в металл-опере.

Иван Ожогин исполнял ведущие партии в большинстве российских мюзиклов: «Призрак оперы», «Бал вампиров», «Мастер и Маргарита», «Демон Онегина», «Пола Негри», «Норд-Ост», «Кошки», «Красавица и чудовище», «Чикаго»; в музыкально-драматических спектаклях «Чайка», «Прозрачные краски», «Хищники», «Дон Жуан. Нерассказанная история»; в музыкально-цирковом ревю «Свадьба соек», спектакле «Черная уздечка белой кобылицы»; в шоу «Звезды Бродвея», «Хиты Бродвея» и первом в мире инстаграм-мюзикле «Мой длинноногий Деда».

Настоящую славу артисту принесла роль графа фон Кролока в постановке известного мюзикла Романа Полански «Бал вампиров», который с 2011 года с неизменным успехом идет на сцене Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. За исполнение этой роли артист награжден национальными театральными премиями «Золотая маска» и «Музыкальное сердце театра».

В 2013 году по приглашению берлинского Театра Запада (Theater des Westens) Ожогин исполнял роль Графа фон Кролока в мюзикле «Бал вампиров» (Tanz der Vampire), а в 2018 году выходил в той же роли в городе Кельн в театре Musical Dome.

Особенности современного российского мюзикла обсудят в медиацентре «Патриот»
Global Look Press  / Anatoly Lomokhov

Иван Ожогин стал первым российским исполнителем, который был ангажирован на главную роль в немецкий мюзикл, а также единственным артистом в истории музыкального театра, который параллельно исполнял одну и ту же роль на двух языках в двух странах.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054

опера мюзикл ожогин
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Все новости / Общество / Особенности современного российского мюзикла обсудят в медиацентре «Патриот»
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