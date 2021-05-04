Американские индексы завершили торги без единой динамики

Нью-Йорк, 4 мая. Фондовые индексы США закрылись разнопланово на фоне сообщений о снижении деловой активности в сфере промышленности, свидетельствуют данные торговых площадок.

Промышленный индекс Dow Jones на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи вырос на 0,70% и достиг 3413,23 пункта. При этом индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq упал на 0,48%, до 13 895,12 пункта. Индекс S&P 500 составил 4192,66 пункта (+0,27%).

По данным Markit Economics, индекс деловой активности в сфере промышленности США в апреле 2021 года вырос лишь до 60,5 пункта с 59,1 пункта в марте, что не сошлось с прогнозами аналитиков. Индекс деловой активности, рассчитываемый Институтом управления поставками, показал снижение на 4 процентных пункта — с 64,7% до 60,7%. Оптимизм инвесторам внушили новые заявления со стороны Федрезерва. По оценке регулятора, американская экономика по итогам этого года может вырасти на 7%.

Тем временем первые майские торги начались с укрепления рубля по отношению к доллару. Биржевой курс американской валюты в начале торгового дня сократился на 4,25 копейки.