Климатический шантаж: как банки Запада используют для обеспечения «нулевых выбросов»

В минувшие несколько лет на первый план вышли вопросы построения «зеленой» экономики и достижения нулевых выбросов парниковых газов. Государства уделяют все больше внимания проблеме сокращения выбросов: президент США Джо Байден поставил вопрос климата в центре своей политики, все более активные действия принимаются в рамках ЕС. Развивающиеся страны страны вынуждены следовать их примеру — отчасти добровольно, отчасти благодаря финансовому давлению.

Одним из эффективных способов сокращения выбросов парниковых газов считается прекращение поддержки предприятий, которые вносят вклад в загрязнение, банками и инвесторами. Кроме того, финансовые институты сыграют главную роль в спонсировании проектов по переходу к «зеленой» экономике. Таким образом, финансовые структуры оказываются ключевыми игроками «зеленой экономики».

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает о том, как банки развитых и развивающихся стран Западного полушария реагируют на заявленные правительствами климатические цели.

Банковский альянс для достижения «нетто-нулевых выбросов»

21 апреля 2021 года в Глазго при поддержке ООН был создан Финансовый альянс для достижения нетто-нулевых выбросов (GFANZ), учрежденный в преддверии Конференции сторон в Глазго (ФАНВ). Глобальное содружество должно объединить существующие и новые инициативы по финансированию программ по достижению нетто-нулевых выбросов. Проект был запущен за день до Климатического саммита, организованного президентом США Джо Байденом.

В рамках данной инициативы был создан Банковский альянс для получения нетто-нулевых выбросов (NZBA), чтобы реализовать стремления валютного сектора выполнить климатические обязательства в соответствии с целями Парижского соглашения в условиях международного сотрудничества и отчетности.

The industry-led, UN-convened Net-Zero Banking Alliance brings together 43 banks from 23 countries with US$28.5 trillion in assets, which are committed to aligning their lending and investment portfolios with net-zero emissions by 2050. https://t.co/0ODYGiRuOH #EarthDay2021 pic.twitter.com/Ypr6IIRYC1 — Jim Perry (@mi_jim) April 22, 2021

Альянс включает в себя инициативу управляющих активами с нетто-нулевыми выбросами, в которой принимают участие 87 компаний, а также Альянс владельцев таких активов.

Как утверждает международная некоммерческая организация CDP, банки косвенно ответственны за вредные выбросы спонсируемых предприятий, — при этом они в 700 раз выше прямых выбросов самих кредитных организаций. Только 25% финансовых институтов собирают информацию о выбросах, генерируемых финансируемыми компаниями; и даже те управляющие, которые это делают, раскрыли данные менее чем о половине активов в своих портфелях.

Банки многих стран, особенно тех, которые зависимы от ископаемых видов топлива, не спешат принимать какие-либо меры, опасаясь больших убытков. Их бездействие, в частности, в Канаде оказалось в центре внимания, вызвав волну недовольства в обществе.

Сокращение выбросов в банках Канады

Принятое банками Канады обязательство достичь нетто-нулевых выбросов парниковых газов финансируемыми компаниями к 2050 году сразу же вызвало сомнения со стороны многих инвесторов. Осуществление этой задачи затрудняется отсутствием четкой цели и деталей, а также продолжением сотрудничества банков с нефтегазовыми компаниями, даже если оно отчасти ведет к их переходу на альтернативы.

Кроме того, рост финансирования «климатически-дружественных» проектов представляет собой дилемму для акционеров — многие начинают рассматривать изъятие собственных вложений из финансовых организаций.

Именно в подобном затруднительном положении оказались банки и инвесторы Канады. Несмотря на стремление сократить спонсирование предприятий-загрязнителей, кредиторы не могут полностью отказываться от отрасли, которая отвечает примерно за 10% экономики.

В последние пять месяцев Royal Bank of Canada, Toronto-Dominion Bank и Bank of Montreal объявили о своих планах по сокращению выбросов парниковых газов до нулевого нетто-показателя к 2050 году. Однако они не предоставили более детальной информации касательно цели, промежуточных этапов по сокращениям выбросов и способов отхода от традиционных источников энергии.

Шесть крупнейших финансовых институтов Канады, которые отвечают почти за 90% доходов банковской сферы страны, предпринимают совместные действия по стратегическим вопросам, в том числе инициативам по климату. Это почти не оставляет альтернатив для акционеров.

«Проблема с нынешними попытками вывести средства из банков, так как они ответственны за эмиссию парниковых газов, заключается в том, что те же самые банки исключительно важны для достижения целей в области альтернативных источников энергии и устойчивого финансирования», — отметил директор по сотрудничеству с корпорациями в NEI Investments Джейми Бонэм, который владеет акциями пяти крупнейших банков.

Объем непогашенных ссуд, выданных канадскими банками нефтегазовым компаниям, продолжает оставаться на уровне двухлетней давности, хоть и в январе 2021 года показатель сократился на 9,7% — до 42 млрд долларов по сравнению с январем прошлого года.

Именно банки Канады остаются в наибольшей степени ответственны за выделение средств производителям ископаемых видов топлива по всему миру: Toronto-Dominion Bank — крупнейший банк по финансированию нефтеносных песков, а Royal Bank of Canada — влиятельнейший инвестор в ископаемые виды топлива, по сведениям организации «Спасение тропических лесов» (Rainforest Action Network) от 2020 года. Royal Bank of Canada, Toronto-Dominion Bank и Bank of Nova Scotia вошли во всемирный антирейтинг из 12 банков, оплачивающих проекты, связанные с ископаемыми видами топлива от 2016 до 2020 годов.

По данным докладов этих организаций, доходы от «зеленых» облигаций, выпущенных в 2020 г., не были направлены на инициативы с возобновляемыми источниками энергии традиционными энергетическими компаниями.

Нежелание отказаться от финансирования проектов, связанных с ископаемыми видами топлива, привело к тому, что в вопросе «климатического финансирования» банки Канады значительно отстают от иностранных, особенно таких европейских корпораций, как французская BNP Paribas и нидерландская ING Groep. Эти банковские группы полностью отказались от программ, связанных с добычей битумов, нефтяных песков и сланцевой нефти.

Несмотря на затруднительную ситуацию, некоторые спонсоры предпринимают активные действия. По словам старшего советника Амелии Мейстер, в группе розничных инвесторов SumOfUs, в которую входят 1700 мелких держателей акций в банках Канады, некоторые акционерные компании вывели свои активы, и более 2500 заявили, что переведут деньги в кредитные союзы.

«Мы не знаем точно, как они определяют для себя «низкий» уровень углеродных выбросов. Некоторые считают, что при его сокращении можно использовать легкий природный газ, который все равно является ископаемым источником энергии», — отметила Мейстер.

Многие считают, что необходимо обеспечить большую прозрачность в процессе перехода к «зеленой» энергии. По мнению старшего сотрудника коллекторского агентства EOS в инвестиционной компании Federated Hermes Эмили Демаси, банки должны указывать промежуточные целевые данные для достижения нетто-нулевых выбросов, в том числе четкие критерии и сроки отказа от деятельности, не соответствующей положениям Парижского соглашения.

Также она добавила, что банки должны показывать, как они стимулируют клиентов сокращать выбросы.

«Если они не примут своевременные действия, EOS может объединить свои усилия с другими инвесторами, утвердить резолюции акционеров и провести голосование по отстранению директоров», — отметила Демаси.

Почти ни один канадский банк не присоединился к Банковскому альянсу для достижения нетто-нулевых выбросов (NZBA), работа которого направлена на мобилизацию триллионов долларов, необходимых для построения глобальной экономики с нетто-нулевым уровнем выбросов парниковых газов и достижения целей Парижского соглашения. Только крупнейший кредитный союз государства VanCity, который никогда не финансировал компании-загрязнители, на данный момент входит в этот альянс.

«Для того, чтобы быть готовыми к рискам на этапе перехода к климатической нейтральности, банкам нужно осуществить его внутри компаний быстрее, чем это происходит в странах, где они базируются», — отметил один из представителей компании Aviva Investors Джейми Реймос Мартин.

Мартин обвинил банки государства в отставании Канады от климатических целей и чрезмерной зависимости от традиционных источников энергии.

«Климатические банки» в США

Все шесть крупнейших банков США — Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo — приняли на себя обязательства по достижению нетто-нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году.

9 марта Wells Fargo стал последним крупным банком США, объявившим об этом. Кроме того, он обещал выделить 500 млрд долларов на финансирование устойчивых предприятий и проектов до 2030 года. Банковская корпорация отдала уже 157 млрд долларов на данные цели с 2012 года.

«Климатические изменения — это один из наиболее важных экологических и социальных вопросов нашего времени, и Wells Fargo ориентирован на поддержку целей Парижского соглашения 2015 года и перехода к углеродной нейтральности, — сообщил генеральный директор банка. — Риски от бездействия слишком велики, чтобы их игнорировали. Коллективная работа крайне необходима, чтобы не допустить серьезных последствий для наших уязвимых экономик».

Похожие заявления с февраля 2021 года делали и другие банки. Например, 11 февраля Bank of America, подкрепляя свою давнюю поддержку целей Парижского соглашения, опубликовал первоначальные шаги по сокращению выбросов парниковых газов до нулевого нетто-показателя к 2050 году в процессе финансовой работы, операций и в производственных цепях.

@BankofAmerica @BofAML chart breaking down the Scope 1 and Scope 2 carbon emissions by sectors ???????? pic.twitter.com/pTXZ3xGpu8 — Dr. Me, Ph.D (@DrMePhD) September 10, 2020

Как и остальные пять банков, Wells Fargo объявил о намерении обнародовать информацию о финансировании нефтяного, газового и энергетического секторов к концу 2022 года. Еще представители компании установят промежуточные цели для достижения нетто-нулевых выбросов в тот же период.

We’re grateful for a $20,000 grant from @BankofAmerica that means we can install #solar for 5 families in #SanDiego County in the coming year. This will equate to over $100,000 in lifetime savings for clients and 300+ tons of greenhouse gas emissions offset! #BofAGrants pic.twitter.com/fCyXw3OXDv — GRID_SD (@GRID_SD) October 18, 2019

В рамках международного Климатического саммита в Вашингтоне, прошедшего 22 апреля, одной из провозглашенных целей была «мобилизация денежных ресурсов государственного и частного секторов для стимулирования перехода к нулевым выбросам». Таким образом, требуется обеспечить выделение финансовыми институтами триллионов долларов инвестиций, необходимых для трансформации углеродоемких отраслей.

В данном контексте частный сектор США сообщил о ряде мер по спонсированию климатических инициатив. Так, компания JPMorgan Chase заявила о намерении выделить 2,5 трлн долларов для инвестиционной деятельности в сфере климата и устойчивого развития. Группа Citi предложила 1 трлн долларов на те же цели.

Согласно исследованию Bloomberg, если с 2012 по 2014 годы в США только Bank of America затрагивал вопрос климатических изменений в своих документах, то в 2020 году уже 19 банков объявили о необходимости борьбы с климатическими изменениями в публичных высказываниях, 22 из них упоминали устойчивое развитие.

«Зеленый переход» в Латинской Америке

Согласно докладу Международной организации труда и Межамериканского банка развития, принятие стратегии по созданию «зеленой» экономики для достижения нетто-нулевых выбросов может иметь положительные последствия для стран Латинской Америки и привести к созданию рабочих мест после кризиса пандемии COVID-19.

На сегодняшний день очень мало латиноамериканских банков присоединилось к NZBA, однако обсуждение вопроса поднимается во многих государствах.

Накануне Климатического саммита в Вашингтоне три из крупнейших мексиканских банков, Banorte, BBVA и Santander, сообщили о вхождении в NZBA, на данный момент состоящий из 43 финансовых институтов. Таким образом, три влиятельнейших банка Мексики взяли на себя обязательство по сокращению выбросов парниковых газов до нулевого уровня к 2050 году.

«Banorte поставил устойчивое развитие на центральное место в процессе своей работы и выполнения финансовых операций. Присоединившись к банковскому альянсу, мы надеемся создать «зеленую» и устойчивую экономику для будущих поколений», — отметил генеральный директор банковской группы Карлос Хэнк Гонсалес.

Глава BBVA Карлос Торрес Вила заявил, что «мир нуждается в большей целеустремленности и в таких глобальных усилиях, как этот Альянс, для ускорения процесса перехода к углеводной нейтральности».

Он добавил, что «в деятельности BBVA уже удалось достичь нулевых выбросов CO2, теперь необходимо сократить непрямые выбросы газов через клиентов банка».

????️ @bbva se ha incorporado, como uno de los 43 miembros fundadores, a la alianza bancaria #NetZeroBanking promovida por @UNEP_FI y @TheSMI. Todos los detalles. ⬇️ https://t.co/URSqkHN9KW — BBVA Prensa (@BBVAPrensa) April 27, 2021

Все три банка достигли некоторых успехов в сокращении выбросов парниковых газов. BBVA создал Глобальный план экоэффективности с 2016 по 2020 год, согласно которому 65% энергии, используемой в объектах банковской группы, выработано на основе возобновляемых источников. Также он снизил на 58% выбросы СО2: на 9% в потреблении электроэнергии, на 6% —воды и 42% — бумаги на одного человека.

Финансовые институты Бразилии осознают необходимость «зеленого» перехода — однако только один банк поддерживает Банковский альянс для нетто-нулевых выбросов.

27 апреля банковская группа BNP Paribas присоединилась к альянсу для достижения целей Парижского соглашения. Ее представители заявили, что намерены сделать устойчивое финансирование одним из основных двигателей компании и главным пунктом дальнейших стратегий.

Кроме того, цифровой банк Nubank первым не только в Бразилии, но и в Мексике достиг стопроцентной углеродной нейтральности. Представители Nubank утверждают, что облегчить достижение этого удалось благодаря тому, что банк цифровой. Несмотря на это они берут на себя обязательство всегда сохранять нейтральность и продвигать идею устойчивого развития в Бразилии и Мексике.

Ожидается, что под давлением развитых государств все больше финансовых институтов Латинской Америки, в особенности стран-гигантов, ответственных за основную часть выбросов парниковых газов, присоединятся к инициативе и возьмут на себя обязательство сократить их до нулевого уровня. Однако на сегодняшний день многим организациям предстоит проделать еще долгий путь для достижения целей Парижского соглашения, учитывая практически нулевой прогресс с момента его подписания в 2015 году.