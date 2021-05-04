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Парад Победы на Дону пройдет с необычайным размахом

Общество
Парад Победы на Дону пройдет с необычайным размахом
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Ростов-на-Дону, 4 мая. В прошлом году проведение парада Победы, в связи с коронавирусными ограничениями, было под вопросом. Региональные власти переносили дату и в итоге 24 июня парад все-таки состоялся. В этом году все будет иначе и масштабнее, заверили корреспондента ФАН в пресс-службе Южного военного округа.

«Парады пройдут в десяти городах Южного военного округа, среди них: Волгоград, Керчь, Новороссийск, Севастополь, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Ставрополь, Владикавказ, Симферополь и Каспийск. В парадах примет участие 500 единиц исторической и современной техники», — сообщили в ведомстве. 

9 мая на главной площади Ростова можно будет увидеть танк Т-34 и Б-13 «Катюши». Над городом пролетят 45 боевых единиц 4-й армии ВВС и ПВО, среди которых Ми-8, Ка-52 «Аллигаторы», истребители Су-27 и пассажирский Ту-134.

В составе механизированной колонны по Театральной площади Ростова-на-Дону пройдут противотанковые комплексы «Хризантема», ЗРПК «Панцирь-С», ракетный комплекс «Искандер», ЗРК С-400 «Триумф» и боевые машины пехоты БМП-3 и БТР-82А. 

Кроме того, ростовчане впервые увидят реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и «Торнадо-Г», недавно поступившие на вооружение 150-й мотострелковой дивизии. На параде будут соблюдаться меры противоэпидемиологической безопасности, а подразделения химической и биологической защиты проведут дезинфекцию мест для размещения парадных расчетов.

В пресс-службе ЮВО отметили, что каждый военный прошел обязательное тестирование на коронавирус, а солдаты не имеющие противопоказаний — были привиты. 9 мая всех жителей Ростова и Новочеркасска помимо демонстрации военной мощи нашей страны, также ожидает праздничный фейерверк. 

Представители Центрального военного округа ранее сообщили, что экипажи боевой авиации осуществят групповой пролет над Екатеринбургом в рамках подготовки к параду Победы. В ходе первой тренировки над столицей Урала пролетит 14 самолетов и вертолетов.

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