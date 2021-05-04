Приличные жители Южно-Сахалинска жалуются на атаку клопов

Южно-Сахалинск, 4 мая. Жители Южно-Сахалинска жалуются на нашествие клопов в квартиры.

Жительница одного из домов в микрорайоне Черемушки рассказала изданию Sakhalin.info, что в последние дни они активно занимаются борьбой с клопами. При этом непонятно, откуда они взялись, так как в квартире чисто. Мелкие насекомые поселяются в мягкой мебели.

«Я думала, что в приличных домах их не бывает, только в притонах каких-нибудь, но нет. Оказывается, клопов сейчас много даже в новостройках», — заявила она.

Директор компании, занимающейся уничтожением насекомых и грызунов, подтвердил изданию, что в последнее время наблюдается большое число заказов на дезинфекцию. При этом клиенты зачастую действительно аккуратные люди, которые живут в нормальных условиях.

«Судите сами, 80% заказов у нас — по клопам, 20% — по тараканам. Люди в отпуск ездят, привозят из хостелов питерских, московских. Можно купить мебель б/у и получить клопов», — рассказал глава фирмы Александр Силкин.

Неназванный представитель другой фирмы также подтвердил изданию, что число заказов возросло. Всего за месяц от насекомых приходится обрабатывать 20‑30 квартир.

ГБУЗ «Южно-Сахалинская городская дезинфекционная станция им. Ю. А. Заккис», в свою очередь, уточнила, что в городе клопов было всегда много. Однако сейчас потеплело, и их стало больше. Отмечается, что по городу разносят насекомых в основном те, кто часто переезжает.

Накануне стало известно, что коричнево-мраморный клоп «посадил» на карантин пять районов Кубани. Опасный вредитель атакует урожай.