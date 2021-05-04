Московский проект ТПУ выдвинули на международную премию MIPIM Awards

Москва, 4 мая. Московский проект транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нижегородская» выдвинули на международную премию MIPIM Awards, итоги которой станут известны осенью.

Специалисты прогнозируют «Нижегородской» большое будущее: по плану узел станет крупнейшим в Европе, а его пропускная способность составит более 100 тысяч человек в сутки.

Первая очередь ТПУ открылась в марте 2020 года, одновременно с одноименной станцией метро. В состав узла включены все станции МЦК, Горьковского направления МЖД и остановки наземного транспорта.

Недавно стало известно, что в Москве, на улице Сергия Радонежского, проведут работы по оборудованию пешеходных переходов, а также проложат новую трамвайную линию. Это обеспечит жителям города удобную дорогу до вокзала Восточный.