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Пять регионов России превысили порог заболеваемости ОРВИ

Общество
Пять регионов России превысили порог заболеваемости ОРВИ
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 4 мая. Роспотребнадзор сообщил, что в пяти регионах России превышен порог заболеваемости ОРВИ.

В одном из регионов зафиксировали превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей в возрасте до двух лет, сообщает ТАСС.

Еще два региона показали превышение среди детей от трех до шести лет и от семи до 14 лет. Еще в 17 регионах активно заболевают свыше порога заболеваемости подростки старше 15 лет. Специалисты отметили, что по указанным территориям циркулируют респираторные вирусы парагриппа, РС-вирусы и «другие вирусы не гриппозной этиологии».

Недавно в центре «Вектор», разработавшем тест-систему для диагностики COVID-19, заявили, что теперь специалисты смогут создавать подобные тесты для будущих пандемий. Два прототипа тест-систем ПЦР были созданы за пять дней, напомнил гендиректор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

орви регион порог
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