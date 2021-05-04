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Россияне оценили влияние майских праздников на доходы

Общество
Россияне оценили влияние майских праздников на доходы
pixabay.com

Москва, 4 мая. Треть опрошенных россиян опасается снижения доходов из-за майских каникул. Каждый десятый респондент надеется увеличить заработки, следует из исследования платформы Webbankir.

Около 56,6% участников опроса считают, что дополнительные нерабочие дни на их финансовое положение никак не повлияют.

«Еще 33,8% респондентов опасаются, что их доход может снизиться, а 9,6% надеются, что смогут заработать больше», — цитирует авторов исследования РИА Новости.

Несмотря на дополнительные нерабочие дни 67,8% участников опроса останутся дома, как они планировали изначально. Поедут за город 27,3% опрошенных, 3,5% и 1,5% респондентов станут клиентами экскурсионного туризма и отправятся на курорты.

Почти 46% участников опроса хотели бы, чтобы продолжительные майские праздники стали ежегодной традицией. Исследование проводилось в конце апреля. Было опрошено 1,5 тысячи человек по всей России.

Ранее доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Александр Родионов предположил, что цены на отдых за городом и на юге России в майские праздники, в зависимости от уровня звездности и расположения отелей, могут возрасти в два-три раза. По словам эксперта, резкий рост цен на отдых в праздничные дни и длительные каникулы, такие как майские и новогодние, обоснован желанием туристических компаний, владельцев авиакомпаний и гостиниц заработать и компенсировать тем самым малоприбыльные сезоны.

опрос доходы майские каникулы
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