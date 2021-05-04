Камчатка экспортировала более 33 тысяч тонн рыбы и икры с начала года

Петропавловск-Камчатский, 4 мая. Камчатские производители с начала 2021 года экспортировали за границу 33 299 тонн рыбной продукции.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу оформили 823 ветеринарных сертификатов на основе 9324 лабораторных исследований. Больше всего было отправлено рыбы и рыбопродукции (28 250,127 тонны), икры (574 тонны), кормовой муки из рыбы (4460 тонн) и живого краба (14,873 тонны).

Почти 20 тысяч тонн рыбы экспортировано в Китай. Также продукты отправлялась во Вьетнам, США, в страны ЕС, Францию, Германию, Нидерланды, Корею. Каждую партию рыбы или сырья сначала исследовали на выявление вируса SARS-CoV-2. Ни одного положительного результата теста не было обнаружено.

Ранее стало известно, что экспорт электроэнергии из России вырос вдвое с начала 2021 года. Показатели достигли 8,1 млрд кВт.ч.