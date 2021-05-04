Россияне перестали уезжать из деревень в города впервые за 20 лет

Москва, 4 мая. Впервые с начала века в России остановился отток сельского населения в города. Слабый обратный процесс был зафиксирован еще в 2020 году.

Аналитики Россельхозбанка считают, что это лишь начало. Привлекательность сельской жизни будет лишь возрастать, чему поспособствует «инвестиционная поддержка агробизнеса и его рост, а также развитие смежных с АПК отраслей и создание комплексной социальной инфраструктуры». Об этом сообщает «Российская газета».

При этом у каждого региона свой путь возвращения к деревенской жизни. Например, в некоторых регионах таким фактором является укрупнение сельских территорий вокруг городов. В 2019 году коэффициент прироста сельского населения Московской и Ленинградской областей на тысячу человек оказался в два-три раза больше коэффициента прироста городского населения.

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