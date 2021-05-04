Принца Гарри назвали рок-звездой после появления на концерте в Лос-Анджелесе

Вашингтон, 4 мая. Появление герцога Сассекского, принца Гарри на сцене благотворительного мероприятия в Лос-Анджелесе произвело неизгладимое впечатление на гостей, сообщают американские СМИ.

Принц Гарри в воскресенье посетил мероприятие в поддержку вакцинации против COVID-19 во всем мире Global Citizen's Vax Live и произнес воодушевляющую речь, призвав сделать прививки от коронавируса доступными для «всех и везде». Публика стоя аплодировала герцогу Сассекскому, сообщает британское издание Express.

В своем выступлении принц Гарри высоко оценил героический труд и жертвы находящихся «на передовой» медицинских работников всего мира.

«Сегодняшний вечер — это праздник каждого из вас, прошедших вакцинацию в аудитории и миллионов героев «передовой линии» по всему миру. Вы провели последний год, мужественно и самоотверженно защищая всех нас. Вы служили и приносили жертвы, подвергали себя опасности и действовали храбро, зная цену. Мы в долгу перед вами. Спасибо», — сказал принц Гарри.

Перед мероприятием принц Гарри и его супруга, герцогиня Сассекская Меган Маркл отметили, что нельзя «никого оставлять позади». Общество только выиграет и будет в большей безопасности, «когда все и везде будут иметь равный доступ к вакцине».

«За последний год наш мир пережил боль, потери и борьбу — вместе. Теперь нам нужно выздоравливать и исцеляться — вместе», — заявили герцог и герцогиня Сассекские.

Они призвали добиваться справедливого распределения вакцины и «восстановить веру в нашу общую человечность».

Появление британского принца и его внешний вид произвели фурор в американских СМИ. Во время выступления его имя было подсвечено неоновым светом. Майк Сингтон из NBC Universal отметил в Твиттере, что герцог Сассекский появляется в Лос-Анджелесе под овации, и назвал его рок-звездой.

«Он здесь! Лос-Анджелес любит принца Гарри сегодня вечером — он получает электрический прием и овации», — добавил Крис Гарднер из The Hollywood Reporter.

Появление на Global Citizen's Vax Live стало первым публичным выступлением принца Гарри после похорон принца Филиппа 17 апреля и первым публичным мероприятием на территории США, которое он посетил после драматического интервью Опре Уинфри.

Концерт собрал пожертвования компании Covax, которая занимается поставкой вакцин для стран с низким и средним уровнем доходов. Его вела американская певица Селена Гомес, на мероприятии также выступили Дженнифер Лопес и Эдди Веддер из группы Pearl Jam. Провести специальные выступления для Global Citizen's Vax Live планируют президент США Джо Байден, первая леди Джилл Байден и вице-президент Камала Харрис.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II избавила внука от неловкости, запретив всем носить военную форму на похоронах ее супруга принца Филиппа. Принц Гарри отказался от права носить военную форму и награды после того, как отказался от всех прав и привилегий члена королевской семьи, хотя принимал участие в военных операциях в Ираке и Афганистане, где, по словам соратников, рисковал жизнью ради выполнения задачи и проявил исключительную отвагу в бою.