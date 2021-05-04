Билл и Мелинда Гейтс не подписывали брачный контракт

Вашингтон, 4 мая. Билл и Мелинда Гейтс за время их брака не подписывали брачное соглашение. Знаменитая семья может разделить имущество без суда.
Учредители благотворительной организации «Фонд Билла и Мелинды Гейтс» в ночь с 3 на 4 мая сообщили о том, что намерены развестись спустя 27 лет брака. В судебных документах говорится, что они не заключали брачное соглашение. Об этом сообщает TMZ.
Согласно информации от источника, в своем заявлении Мелинда сообщила, что «брак был безвозвратно разрушен». При этом уже бывшие супруги просят судью в качестве даты развода взять число, которое указано в договоре о раздельном проживании. Судя по всему, Билл и Мелинда расстались раньше и только теперь решили сделать это официально. Также экс-супруги попросили назначить дату суда на апрель 2022 года, но, скорее всего, они решат вопрос раздела имущества без посторонней помощи.
May 3, 2021
Ранее дочь семейства Гейтс Дженнифер через свою страницу в Instagram отреагировала на развод знаменитых родителей.