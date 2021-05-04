Билл и Мелинда Гейтс не подписывали брачный контракт

Вашингтон, 4 мая. Билл и Мелинда Гейтс за время их брака не подписывали брачное соглашение. Знаменитая семья может разделить имущество без суда.

Учредители благотворительной организации «Фонд Билла и Мелинды Гейтс» в ночь с 3 на 4 мая сообщили о том, что намерены развестись спустя 27 лет брака. В судебных документах говорится, что они не заключали брачное соглашение. Об этом сообщает TMZ.

Согласно информации от источника, в своем заявлении Мелинда сообщила, что «брак был безвозвратно разрушен». При этом уже бывшие супруги просят судью в качестве даты развода взять число, которое указано в договоре о раздельном проживании. Судя по всему, Билл и Мелинда расстались раньше и только теперь решили сделать это официально. Также экс-супруги попросили назначить дату суда на апрель 2022 года, но, скорее всего, они решат вопрос раздела имущества без посторонней помощи.

Ранее дочь семейства Гейтс Дженнифер через свою страницу в Instagram отреагировала на развод знаменитых родителей.