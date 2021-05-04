Дочь Билла и Мелинды Гейтс отреагировала на развод родителей

Вашингтон, 4 мая. Дочь создателя корпорации Microsoft Дженнифер Гейтс через свою страницу в соцсетях рассказала, что ее семья переживает сложный период.

25-летняя девушка, которая сейчас учится в Стэнфордском университете, опубликовала сторис, в котором поделилась своими переживаниями и мыслями относительно развода ее знаменитых родителей. Об этом сообщает The Sun.

«Привет друзья, на данный момент многие из вас слышали новость о том, что мои родители расстаются. Я все еще учусь тому, как лучше всего поддерживать себя, а также членов моей семьи в это время, и я благодарна за возможность сделать это», — написала Дженнифер.

Она добавила, что лично не будет комментировать расставание своих родителей, но поблагодарила тех, кто прислал ей сообщения и добрые слова.

В 2019 году филантроп и супруга создателя компании Microsoft Мелинда Гейтс в честь 25-летия брака дала интервью, в котором рассказала, что жить с Биллом — это невероятно трудно.