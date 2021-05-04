Третья газовая заправка откроется на Сахалине в декабре

Южно-Сахалинск, 4 мая. «Сахалинская нефтяная компания» объявила тендер по проектированию и строительству газовой заправки.

Запуск объекта запланирован на конец 2021 года. Станция станет третьей газовой заправкой на Сахалине и первой, которая находится вне Южно-Сахалинска.

Построить ее должны на участке в два гектара, который расположен между селами Воскресенское и Петропавловское в Анивском районе.

Работа оценивается в 77,7 миллиона рублей. Определение исполнителя пройдет 18 мая.

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