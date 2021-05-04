Наивный план: республиканцы сомневаются в миграционной политике Байдена

Вашингтон, 4 мая. Президент США Джо Байден предложил 4 млрд долларов инвестиций в Центральную Америку для борьбы с мигрантами. Однако республиканцы раскритиковали эту идею.

Республиканцы в комитетах по надзору и бюджету Палаты представителей США ставят под сомнение заявленный план администрации Байдена по отправке денежных платежей в Центральную Америку в рамках стратегии борьбы с коренными причинами миграционного кризиса. Главу Белого дома и его исполнительный офис обвиняют в попытке купить себе выход из кризиса. Об этом сообщает Fox News.

«В разгар пограничного кризиса, вызванного тем, что администрация Байдена обратила успешную политику сдерживания, вызывает беспокойство решение администрации. Оно заключается не в восстановлении этой политики или ее замене на работоспособные решения, а в направлении денег странам, чтобы убедить их граждан нарушать законы США. Особенно это касается стран с проблемами коррупции», — говорится в письме республиканцев.

Ранее стало известно, что бывший американский вице-президент Майк Пенс раскритиковал администрацию Байдена за подрыв результатов деятельности экс-президента США Дональда Трампа.