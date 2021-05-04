NI рассказал, какое оружие делает российских боевых пловцов грозными противниками

Вашингтон, 4 мая. Российские военные водолазы с АПС будут самыми грозными противниками под водой до тех пор, пока кто-нибудь не сделает оружие лучше.

The National Interest в своей статье, эксклюзивный перевод которой подготовил ФАН, рассказал, как бойцы под водой могут уничтожать друг друга. Россия еще с 1970-х годов использует крайне удачную разработку СССР – автомат подводный специальный, он же – АПС. Оружие с необычным внешним видом подходит исключительно для работы под водой. На суше винтовка быстро деградирует из-за особенности конструкции.

Советский Союз во время холодной войны располагал бригадой подводного спецназа численностью от 900 до 2000 военнослужащих для каждого из четырнадцати военных округов, а также дополнительной отдельной бригадой и воздушно-десантным батальоном. Их целью было проведение глубоких ударов, диверсий, убийств и других операций в случае войны с НАТО.

Многие страны-"мишени" были очень уязвимы для проникновения вражеских подводников из-за длинных береговых линий. У СССР было множество мини-субмарин, которые отделялись от "материнских" подлодок и тихо подходили к вражеским берегам. Советские бойцы нуждались в действенном оружии для подобных операций, так как обычное в таких условиях стравлялось очень плохо.

Разработкой занялся Ижевский институт точного машиностроения. Созданный в итоге Владимиром Симоновым АПС использует газовый поршень, как и его сухопутные собратья того времени. Однако в отличие от того же АК-74, подводный автомат стреляет из открытого положения затвора, чтобы ствол заполнялся водой, и боеприпасы работали должным образом.

Стреляет АПС 120-миллиметровыми стальными болтами. После выстрела снаряд перемещается под водой в воздушном кармане, который создает плоский нос болта. Магазин винтовки вмещает 26 патронов. Смертельная дальность на суше составляет чуть меньше 100 метров. На глубине около четырех метров эффективная дистанция достигает практически 300 метров.

Оружие имеет саморегулирующуюся газовую систему, обеспечивающую работу на различных глубинах, которая гарантирует, что владельцу не придется постоянно вручную подстраиваться, когда он заплывает в более глубокую или мелкую воду.

Сегодня АПС уже устаревает. Российские инженеры уже ищут ему замену. Однако США вообще никогда не выставляли подводную штурмовую винтовку. Эта разница в приоритетах стала интересным несоответствием для двух стран, которые имеют большое количество морских котиков, спецназа, или водолазов. До тех пор, пока не будет произведена замена, АПС будет делать российских боевых пловцов грозными противниками под водой.

Ранее стало известно, что спецназ России может получить уникальное и необычное оружие. НПО «Сплав» ведет разработку компактной реактивной системы залпового огня (РСЗО) для спецподразделений Вооруженных сил РФ.