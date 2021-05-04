Десятки человек пострадали в результате обрушения метромоста с поездом в Мехико

Мехико, 4 мая. Метромост обрушился вместе с поездом в Мехико, пострадали минимум 50 человек, сообщила мэр мексиканской столицы Клаудиа Шейнбаум.

Метромост обрушился между станциями Оливос и Тесонко на юго-востоке столицы Мексики около 22:00 понедельника по местному времени (6:00 по московскому времени). Обрушилась центральная часть конструкции, вниз упали вагоны двигавшегося по мосту поезда.

В результате аварии погибли шесть человек, различные травмы получили 50 человек, сообщает Lasillarota. На месте работают сотрудники спецслужб, ожидается прибытие мэра Мехико Клаудии Шейнбаум.

Адвокат Эдгар Амбрис опубликовал в Twitter фото обрушенного пролета моста с упавшими вагонами.

Confirman caída de metro en línea 12. Tomen sus precauciones. pic.twitter.com/u6D0vo4KCg — Edgar Ambriz (@Ambriz_Oficial) May 4, 2021

Ранее сообщалось, что пилот вертолета погиб при авиакатастрофе в муниципалитете Аподака на северо-востоке Мексики. Известно, что вертолет направлялся из Северного аэропорта в Монтеррей.