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Водитель ВАЗ разбился насмерть в столкновении с иномаркой в Краснодарском крае

Происшествия
Водитель ВАЗ разбился насмерть в столкновении с иномаркой в Краснодарском крае
pixabay.com

Краснодар, 4 мая. Водитель за рулем автомобиля ВАЗ погиб в столкновении с легковой машиной Toyota на трассе в Краснодарском крае.

Пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщил «MK», что в лобовом столкновении ВАЗа и Toyota погиб водитель отечественного автомобиля. Происшествие произошло недалеко от села Соколовка.

«Всё произошло на трассе К8, в 30 км от пос. Абан. За рулем ВАЗа находился мужчина 37 лет», — сообщила полиция.

В ГИБДД отметили, что автомобилист за рулем ВАЗа лишен водительских прав. Он на повороте не совладал с машиной, автомобиль занесло и он оказался на встречной полосе, где и врезался в Toyota. Водитель отечественной машины скончался на месте. Автомобилист, находящийся за рулем иномарки не пострадал.

Ранее сообщалось о публикации фото с места ДТП. Происшествие произошло под Тулой и закончилось смертью одного человека.

авария столкновение ваз toyta
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