Стоимость криптовалюты Ethereum выросла до рекордных показателей

Москва, 4 мая. Криптовалюта Ethereum побила свой предыдущий рекорд стоимости.

На сайте CoinMarketCap сообщается, что в начале недели торги криптовалют продемонстрировали быстрый рост. Ethereum поставил новый рекорд своей стоимости, который составил 3145 долларов за единицу криптовалюты. Такие показатели говорят, что суточный рост равен 9%.

Остальные криптовалюты не отставали. Стоимость одного Bitcoin поднялась на 3.5% и составила 58800. Binance Coin поднялся на 5% и стоит теперь 635 долларов, а за Bitcoin Cash придется выложить 1000 долларов.

Ранее сообщалась о причинах, которые мешают росту биткоина. Стоимость криптовалюты зависит в настоящее время от новостного фона.