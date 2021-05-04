Площадь лесных пожаров в России за сутки сократилась на тысячу гектаров

Москва, 4 мая. Площадь лесных пожаров за последний день сократилась с 4,2 до 3 тысяч га, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

Всего на утро понедельника в стране действовало 16 лесных пожаров на площади 4 276 га. Проводились работы по активному тушению.

Сообщается, что за прошедшие сутки было ликвидировано 77 лесных пожаров на площади 2 137 га. На 00:00 вторника в России действовало 13 лесных пожаров на площади 3 084 га.

Наибольшая часть пожаров зафиксирована в Тюменской области. В регионе продолжают действовать девять пожаров на площади 2 960 гектаров. В Хабаровском крае тушат три пожара (46 га). По одному пожару зафиксировано в Саратовской (27 га), Свердловской (25 га) и Томской (15 га) областях, а также в Башкирии (восемь га) и Алтайском крае (три га).

Тушением занимаются 1 020 человек, задействовано 267 единиц техники. В мониторинге ситуации задействовано 19 воздушных судов, в тушении — четыре.

Ранее сообщалось, что в конце апреля спасатели ликвидировали лесные пожары площадью более 10 тысяч га в России. Забайкальский край в прошлом месяце стал лидером по количеству пожаров.