«Охотничий» Санта исполнил желание двух американских девочек

Батон-Руж, 4 мая. Американский охотник обнаружил в лесу трогательную записку Санте от двух девочек и решил стать исполнителем желаний.

CNN пишет, что Элвин Бамбург нашел в лесу Луизианы застрявший на дереве воздушный шар с запиской. После прочтения он так растрогался, что решил найти отправителя.

«Дорогой Санта, меня зовут Луна, мне четыре года. Я живу в Канзасе. В этом году я вела себя хорошо. Я бы хотела, чтобы ты подарил мне конфету, мяч с Человеком-пауком, куклу из «Холодного сердца», щенка и игрушку My Little Pony», — гласило письмо.

Выяснилось, что шарики с желаниями запустили в прошлом году двойняшки Луна и Джанелла Гонсалес. Охотник обнаружил один из шариков примерно через две недели. Он с помощью социальных сетей нашел маму девочек, с которой и договорился о встрече. Они решили, что Бамбург станет запоздалым Сантой.

Мужчина встретился с девочками в конце апреля. Он вручил им подарки, в числе которых был и щенок таксы. Собаку назвали Максом.

Ранее стало известно, что махачкалинские дети получили подарки после прямой линии с Путиным. Вручили их активисты Общероссийского народного фронта.