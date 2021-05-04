Motorola анонсирует смартфоны Berlin с 108-мегапиксельной камерой

Шаумбург, 4 мая. Американская компания Motorola скоро покажет смартфоны под кодовыми названиями Berlin и Berlin NA с мощной камерой.

Согласно информации инсайдеров, на коммерческом рынке устройства войдут в серию Edge. Недавно стали известны конфигурации их камер.

Berlin получит модуль из трех тыльных камер. Главным компонентом станет сенсор Samsung S5KHM2 на 108 мегапикселей. «Компанию» ему составляют 16-мегапиксельный «ширик» с датчиком OmniVision OV16A10 и восьмимегапиксельный блок на основе OmniVision OV08A10.

Berlin NA также будет иметь три камеры, однако их конфигурация несколько отличается. Это тот же датчик Samsung S5KHM2 на 108 мегапикселей, блок на восемь миллионов пикселей Samsung S5K4H7 с «широким углом», а также двухмегапиксельный датчик OmniVision OV02B1B для получения информации о глубине сцены.

«Фронталка» у обоих аппаратов одинаковая. Ей станет 32-мегапиксельный датчик OmniVision OV32B40. Другие характеристики пока не раскрываются.

Недавно стало известно, что продажи смартфонов Realme новой линейки Q3 превысили 50 тысяч устройств. Китайский производитель предоставил три модели — Realme Q3 5G, Q3 Pro 5G и Q3i 5G.