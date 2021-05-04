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Власти Мексики извинились перед потомками майя за дискриминацию и вред

Общество
Власти Мексики извинились перед потомками майя за дискриминацию и вред
ru.wikipedia.org  /  Talk2winik

Мехико, 4 мая. Власти Мексики принесли официальные извинения народу майя за дискриминацию и вред, причиненный предкам майя еще во времена испанской колонизации Америки.

Глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор и его гватемальский коллега Алехандро Джамматтеи выступили с соответствующим заявлением в южном штате Кинтана-Роо, указано на сайте Обрадора.

Речь включила в себя «самые искренние извинения народу майя за ужасные злоупотребления», совершенные частными лицами и национальными и зарубежными властями во время конкисты. Сейчас численность майя составляет около 5 миллионов представителей, расцвета цивилизация достигла в 300-900 годы н. э., однако к моменту открытия Америки пришла в упадок.

Недавно Россия и Мексика обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией. Обсуждение прошло в формате видеоконференции, страны обсудили разработку вакцин и тестовых систем и договорились сообща работать для победы над пандемией.

майя мексика извинения
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