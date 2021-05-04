Александр Розенбаум выступил с концертом на авиабазе Хмеймим в Сирии

Дамаск, 4 мая. Народный артист России Александр Розенбаум поздравил российских военнослужащих, базирующихся на авиабазе Хмеймим в Сирии, с майскими праздниками.

В прошлый раз певец выступал на этой российской авиабазе в 2016 году. Розенбаум рассказал, что планировал свой второй концерт в Сирии в 2020 году, но помешала пандемия нового коронавируса. Он считает, что такие командировки — это его долг, как офицера запаса.

«Здесь мои сограждане <...> они имеют право на общение с песней, со стихом — такое же, как и люди, сидящие где-то в районе Смоленской площади и пьющие чашечку кофе», — сказал артист.

Артист исполнил песни «38 узлов», «Караван», «Я — корабль конвоя». Без шлягеров тоже не обошлось. Розенбаум заявил, что исполнил свой творческий долг перед армией и флотом уже много-много раз.

Ранее сообщалось о том, что парад Победы на российской авиабазе Хмеймим впервые пройдет с участием исторических коробок: военнослужащие будут одеты в красноармейскую форму времен Великой Отечественной войны.