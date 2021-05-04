Спасатели ищут пропавшего во время сплава по реке на Сахалине мужчину

, 4 мая. Спасатели ищут в Тымовском районе Сахалинской области мужчину, пропавшего во время сплава по реке. Об этом информирует региональный главк МЧС.

Согласно данным спасателей, 65-летний мужчина в одиночку сплавлялся на резиновой лодке по реке Тымь 1 мая. Он шел по маршруту от села Воскресеновка до Березовой Поляны.

Мужчина перестал выходить на связь в тот же день, 1 мая. На следующий день охотник нашел в районе села Ускова его лодку, которая была перевернута.

Уточняется, что на поиски мужчины выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова. В его составе — четыре человека и две единицы техники.

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