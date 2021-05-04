Волонтеры ищут пропавшую в Перми 82-летнюю пенсионерку

Пермь, 4 мая. Пенсионерка ушла из дома ночью и пропала в Индустриальном районе Перми.

Поисковый отряд имени Ирины Бухановой сообщал, что 82-летняя Валентина Губина вышла из дома по улице Снайперов около 03:00. Пенсионерка ушла в неизвестном направлении. Пропавшая нуждается в медпомощи.

Волонтеры вечером 3 мая выходили на поиски женщины. Они не увенчались успехом: о ее местоположении до сих пор неизвестно.

Приметы пенсионерки: рост 162 сантиметра, худощавое телосложение, седые короткие волосы и серые глаза. Женщина была одета в бежевую куртку, вязаный серый берет и черные брюки, а на ногах — черные ботинки.

Знающие о ее местонахождении люди могут обратиться в полицию. Также они могут позвонить волонтерам по пермскому номеру 2044904.

Ранее стало известно, что шестилетний ребенок бесследно пропал у реки в Новосибирске. На месте исчезновения нашли только велосипед.