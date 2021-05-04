Почти тысяча человек были ранены в Чикаго в 2021 году

Чикаго, 4 мая. Почти тысяча человек были ранены в Чикаго на момент 30 апреля, что гораздо больше, чем за аналогичный период в 2020 году.

С начала 2021 года в городе произошло 832 перестрелки, в результате которых 997 человек были ранены, сообщил телеканал FoxNews по данным полиции Чикаго.

При этом в апреле 2020 года в этот же промежуток времени 718 человек пострадали во время 623 перестрелок. Увеличилось и количество убийств: 187 человек были убиты с 1 января по 30 апреля по сравнению с 156 жертвами, которые, как сообщалось, были убиты в течение того же периода времени в 2020 году. Но есть и положительные тенденции: правоохранители сообщили о снижении числа угонов автомобилей.

Такая пугающая закономерность наблюдается не только в Чикаго, но и по всей территории США. ФАН выяснил, почему страна вышла на новую ступень по количеству убийств с применением огнестрельного оружия.