У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0

Петропавловск-Камчатский, 4 мая. Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук сообщает о землетрясении магнитудой 5,0, которое было зафиксировано у берегов камчатки.

Происшествие произошло на расстоянии в 161 километр к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения пролегал на глубине 60 километров в акватории Кроноцкого залива.

Информации об угрозе цунами не поступало. МЧС Камчатского края сообщает, что жители населенных пунктов не ощутили землетрясение. Звонков в диспетчерские службы от людей не было.

В апреле на Камчатке уже было зарегистрировано несколько землетрясений, магнитуда которых составила от 3,9 до 6,4.

Ранее сообщалось о землетрясении в Японии. Магнитуда происшествия составили 6,6. Эпицентр находился на глубине в 60 километров. Около 200 домов, которые находятся на севере-востоке Японии, остались без света.