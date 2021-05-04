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Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею среди юниоров

Спорт
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею среди юниоров
fhr.ru  /  Официальный сайт Федерация Хоккея России

Вашингтон, 4 мая. Юниорская сборная России по хоккею встретится с командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира в США.

Россияне в четвертьфинале обыграли команду Белоруссии со счетом 5:2, а сборная Финляндии была сильнее хоккеистов из Швейцарии. Игра завершилась победой финнов со счетом 2:0.

Полуфинал состоится в ночь на 6 мая. Финальная игра и противостояние за третье место завершат турнир в ночь на 7 мая. Россия и Финляндия на юниорском первенстве уже встречались ранее на групповом этапе, когда команда финнов одержала победу по буллитам со счетом 4:3.

Тренер юниорской хоккейной команды из России ранее прокомментировал волевую победу спортсменов над сборной США. Россияне по ходу матча проигрывали хозяевам турнира со счетом 1:5, но в овертайме вырвали победу - 7:6. По словам Альберта Лещева, команда воспользовалась планом Б и он сработал хорошо.

россия хоккей фины
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