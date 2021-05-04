Психолог рассказала, чего друг от друга ожидают мужчина и женщина

Москва, 4 мая. Психолог-сексолог Екатерина Альская назвала качества, которые обычно мужчина и женщина хотят видеть друг в друге.

Сейчас ценности и приоритеты в парах меняются. Об этом Альская рассказала сайту argumenti.ru.

«Если раньше пара складывалась в рамках патриархата: сильный муж и подчиняющаяся жена, то сейчас представления об «идеальном/ой супруге» изменились», — отметила она.

Опрос показал, что 28,4% женщин хотят иметь сильного, мужественного, уверенного, активного, целеустремленного и решительного мужчину. Порядка 12,8% видят рядом с собой красивого, ласкового, нежного и уступчивого партнера. Всего 10,5% опрошенных женщин проголосовали за ответственного и надежного мужчину.

Мужчины отметили, что видят рядом с собой надежную, самодостаточную, смелую, уверенную и заботливую девушку (31,8%), а 11,9% ищут смелую и грациозную одновременно. Всего 11,3% желают, чтобы их избранница была хрупкой, женственной и уступчивой.

Сексолог отметила, что в современном обществе и у мужчин, и у женщин «в приоритете маскулинные качества у партнера». Каждый из них хочет переложить ответственность на другого или хотя бы отвечать только за себя.

Ранее психотерапевт рассказала, чем грозит женщине финансовая зависимость от партнера. Многие женщины, отказавшиеся от работы в пользу заботы о детях и доме, через несколько лет сталкиваются со следующей проблемой. У них возрастает тревога и страх невостребованности на рынке труда и в социуме в целом. Особенно сильны эти состояния, если отношения с мужем портятся.