Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 мая 07:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:13
Общество
Площадь лесных пожаров в России за сутки сократилась на тысячу гектаров
07:13
Общество
Парки Москвы станут площадками для выступления уличных артистов
07:11
Общество
«Охотничий» Санта исполнил желание двух американских девочек
07:00
Экономика
Экономист Щелканов: Аналог SWIFT из РФ может сместить эту систему с пьедестала
06:54
Происшествия
МЧС опровергло сообщения о жертвах пожара в гостинице на юго-востоке Москвы
06:52
Технологии
Motorola анонсирует смартфоны Berlin с 108-мегапиксельной камерой
06:51
Общество
Власти Мексики извинились перед потомками майя за дискриминацию и вред
06:50
Армия
Александр Розенбаум выступил с концертом на авиабазе Хмеймим в Сирии
06:49
Происшествия
Спасатели ищут пропавшего во время сплава по реке на Сахалине мужчину
06:48
Общество
Волонтеры ищут пропавшую в Перми 82-летнюю пенсионерку
06:48
Общество
Почти тысяча человек были ранены в Чикаго в 2021 году
06:46
Происшествия
У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0
06:45
Спорт
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею среди юниоров
06:44
Общество
Психолог рассказала, чего друг от друга ожидают мужчина и женщина
06:41
Общество
Британские подростки заставили ежа курить каннабис и выбросили в реку
06:33
Происшествия
Один человек погиб в ночном ДТП в центре Новосибирска
06:26
Политика
Байден резко увеличил лимит на прием беженцев в США
06:25
Шоу-бизнес
Собчак спровоцировала скандал между Диной Саевой и Лазаревым
06:24
Общество
МВД рассказало, когда иностранца могут лишить российского гражданства
06:24
Общество
Настя Каменских без макияжа поздравила поклонников с Пасхой
Все новости

Психолог рассказала, чего друг от друга ожидают мужчина и женщина

Общество
Психолог рассказала, чего друг от друга ожидают мужчина и женщина
pixabay.com

Москва, 4 мая. Психолог-сексолог Екатерина Альская назвала качества, которые обычно мужчина и женщина хотят видеть друг в друге.

Сейчас ценности и приоритеты в парах меняются. Об этом Альская рассказала сайту argumenti.ru.

«Если раньше пара складывалась в рамках патриархата: сильный муж и подчиняющаяся жена, то сейчас представления об «идеальном/ой супруге» изменились», — отметила она.

Опрос показал, что 28,4% женщин хотят иметь сильного, мужественного, уверенного, активного, целеустремленного и решительного мужчину. Порядка 12,8% видят рядом с собой красивого, ласкового, нежного и уступчивого партнера. Всего 10,5% опрошенных женщин проголосовали за ответственного и надежного мужчину.

Мужчины отметили, что видят рядом с собой надежную, самодостаточную, смелую, уверенную и заботливую девушку (31,8%), а 11,9% ищут смелую и грациозную одновременно. Всего 11,3% желают, чтобы их избранница была хрупкой, женственной и уступчивой.

Сексолог отметила, что в современном обществе и у мужчин, и у женщин «в приоритете маскулинные качества у партнера». Каждый из них хочет переложить ответственность на другого или хотя бы отвечать только за себя.

Ранее психотерапевт рассказала, чем грозит женщине финансовая зависимость от партнера. Многие женщины, отказавшиеся от работы в пользу заботы о детях и доме, через несколько лет сталкиваются со следующей проблемой. У них возрастает тревога и страх невостребованности на рынке труда и в социуме в целом. Особенно сильны эти состояния, если отношения с мужем портятся.

отношения женщина мужчина
Комментировать
Самое популярное
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 105683 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 47030 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Общество 38000 2 мая 2021
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 36254 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Политика 35482 2 мая 2021
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Все новости / Общество / Психолог рассказала, чего друг от друга ожидают мужчина и женщина
Рейтинг@Mail.ru