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Британские подростки заставили ежа курить каннабис и выбросили в реку

Общество
Британские подростки заставили ежа курить каннабис и выбросили в реку
wikipedia.org  /  Calle Eklund / V-wolf / CC BY-SA 3.0

Лондон, 4 мая. Группа подростков в Великобритании заставила ежа дышать дымом от канабиса и выбросила его в воду. Беззащитное животное спасли прохожие.

Инцидент произошел в Мемориальном саду в Маркет-Харборо, графство Лестершир. Молодые люди посадили самку ежа в мешок и пустили в него дым каннабиса. Свидетели увидели, как подростки вытряхнули содержимое сумки в реку и спасли животное. В настоящее время ежа лечат в Лестерширской больнице дикой природы недалеко от Кибворта, сообщает Leicestershire Live.

«Мы чрезвычайно благодарны представителям общественности за то, что они спасли жизнь этой бедной самке ежа и приютили ее на ночь, пока мы не смогли забрать животное и отвезти в больницу», — отметил инспектор Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) Карл Марстон.

По его словам, самка ежа слепа на один глаз, но это не связано с жестоким обращением. Животного решено оставить в приюте.

Ранее сообщалось, что помешанный на здоровом образе жизни британец запрещал детям набирать вес и избивал их деревянной ложкой за непослушание. Когда его дочке было девять, мужчина заставил ее подписать «контракт» и пообещать, что она никогда не растолстеет. Он ежедневно взвешивал детей и заставлял их заниматься спортом до изнурения.

дети великобритания животные жестокое обращение
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