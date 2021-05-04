Байден резко увеличил лимит на прием беженцев в США

Вашингтон, 4 мая. Президент США Джо Байден объявил о решении увеличить лимит на прием беженцев до 62 500 человек в этом финансовом году.

Глава государства отметил, что исторический низкий предыдущий лимит в 15 тыс. человек не отражал американских ценностей.

«Сегодня я объявляю о пересмотре ежегодного лимита на прием беженцев в США до 62,5 тыс. в этом финансовом году», — говорится в опубликованном на сайте Белого дома сообщении Байдена.

Президент США добавил, что целью остается принятие ежегодно 125 тыс. беженцев.

В апреле сообщалось, что Байден планирует увеличить лимит на количество беженцев после критики от членов Демократической партии. С волной критики от однопартийцев он столкнулся после того, как подписал приказ о продлении лимита приема беженцев в размере 15 тыс. человек.