Собчак спровоцировала скандал между Диной Саевой и Лазаревым

Москва, 4 мая. Звезда Tik-Tok 22-летняя Дина Саева поссорилась с певцом Сергеем Лазаревым на пресс-завтраке «Муз-ТВ» из-за ее незнания знаменитостей отечественного шоу-бизнеса.

Скандал спровоцировала телеведущая Ксения Собчак, снимая интервью с Саевой для своего YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». Журналистка в первую очередь спросила, знает ли блогер хоть один хит Лазарева, но Саева засмущалась и промолчала. Однако девушка попросила артиста напеть одну из его песен. После исполнения песни «Так красиво» тик-токер спутала Лазарева с рэпером Федуком. Певец упрекнул кумира молодежи в незнаниях и сказал, что молодое поколение должно развиваться.

«Мы просто не захламляем голову этим», — ответила Саева Лазарева.

Артист парировал, что как раз молодежи надо захламлять голову хорошей музыкой, книгами и прочим. Он отметил, что сам не захламляет голову 15-секундными видео и постарался перевести диалог в мирное русло, попросив блогера показать ему мир TikTok.

«Ну, если ты не начнешь смотреть эти 15-секундные видео, ты так и не познакомишься с ними. Тебе придется принять наш мир», — заключила девушка. не захотев идти на примирение.

Ранее «королева» российского сегмента TikTok Дина Саева объяснила отказ от охраны. Она объяснила это нежеланием ходить на мероприятия, когда за ней по пятам кто-то следует. Примечательно, что у девушки есть много хейтеров, которые угрожают ей расправой из-за публикации откровенных фото.