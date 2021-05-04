Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 мая 07:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:13
Общество
Площадь лесных пожаров в России за сутки сократилась на тысячу гектаров
07:13
Общество
Парки Москвы станут площадками для выступления уличных артистов
07:11
Общество
«Охотничий» Санта исполнил желание двух американских девочек
07:00
Экономика
Экономист Щелканов: Аналог SWIFT из РФ может сместить эту систему с пьедестала
06:54
Происшествия
МЧС опровергло сообщения о жертвах пожара в гостинице на юго-востоке Москвы
06:52
Технологии
Motorola анонсирует смартфоны Berlin с 108-мегапиксельной камерой
06:51
Общество
Власти Мексики извинились перед потомками майя за дискриминацию и вред
06:50
Армия
Александр Розенбаум выступил с концертом на авиабазе Хмеймим в Сирии
06:49
Происшествия
Спасатели ищут пропавшего во время сплава по реке на Сахалине мужчину
06:48
Общество
Волонтеры ищут пропавшую в Перми 82-летнюю пенсионерку
06:48
Общество
Почти тысяча человек были ранены в Чикаго в 2021 году
06:46
Происшествия
У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0
06:45
Спорт
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею среди юниоров
06:44
Общество
Психолог рассказала, чего друг от друга ожидают мужчина и женщина
06:41
Общество
Британские подростки заставили ежа курить каннабис и выбросили в реку
06:33
Происшествия
Один человек погиб в ночном ДТП в центре Новосибирска
06:26
Политика
Байден резко увеличил лимит на прием беженцев в США
06:25
Шоу-бизнес
Собчак спровоцировала скандал между Диной Саевой и Лазаревым
06:24
Общество
МВД рассказало, когда иностранца могут лишить российского гражданства
06:24
Общество
Настя Каменских без макияжа поздравила поклонников с Пасхой
Все новости

МВД рассказало, когда иностранца могут лишить российского гражданства

Общество
МВД рассказало, когда иностранца могут лишить российского гражданства
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 4 мая. Существует несколько причин, по которым иностранца могут лишить ранее полученного гражданства России. Подробнее об этом рассказали в МВД.

Основанием для отмены российского гражданства могут стать ложные сведения и документы, которые иностранец предоставил о себе для получения паспорта РФ, передает ТАСС.

Еще одним основанием для лишения гражданства может стать ситуация, при которой иностранец решил получить паспорт РФ, чтобы осуществить деятельность, представляющую угрозу основам конституционного строя страны.

Оба нарушения устанавливаются в судебном порядке. Российское гражданство в результате могут признаться недействительным. С 2020 года такое решение выносилось около 280 раз.

В министерстве ранее отмечали, что практически все люди, которые стали гражданами России в 2020 году, являлись выходцами из бывших республик СССР.

мвд гражданство иностранец паспорт рф
Комментировать
Самое популярное
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 105683 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 47030 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Общество 38000 2 мая 2021
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 36254 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Политика 35482 2 мая 2021
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Все новости / Общество / МВД рассказало, когда иностранца могут лишить российского гражданства
Рейтинг@Mail.ru