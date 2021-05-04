МВД рассказало, когда иностранца могут лишить российского гражданства

Москва, 4 мая. Существует несколько причин, по которым иностранца могут лишить ранее полученного гражданства России. Подробнее об этом рассказали в МВД.

Основанием для отмены российского гражданства могут стать ложные сведения и документы, которые иностранец предоставил о себе для получения паспорта РФ, передает ТАСС.

Еще одним основанием для лишения гражданства может стать ситуация, при которой иностранец решил получить паспорт РФ, чтобы осуществить деятельность, представляющую угрозу основам конституционного строя страны.

Оба нарушения устанавливаются в судебном порядке. Российское гражданство в результате могут признаться недействительным. С 2020 года такое решение выносилось около 280 раз.

В министерстве ранее отмечали, что практически все люди, которые стали гражданами России в 2020 году, являлись выходцами из бывших республик СССР.