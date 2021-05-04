Настя Каменских без макияжа поздравила поклонников с Пасхой

Киев, 4 мая. Певица Настя Каменских в честь праздника Пасхи опубликовала в Instagram фото с мужем рэпером Потапом, представ на снимке в естественном виде, без макияжа.

Украинская певица нечасто делится с поклонниками подробностями личной жизни. Уже много лет она счастлива в отношениях с 38-летним рэпером Потапом. Но их совместные фото редко появляются в Сети.

В честь праздника Пасхи 33-летняя Каменских сделала исключение и опубликовала снимок, запечатлевший пару за обеденным столом.

«Со светлым праздником Пасхи, друзья. Пусть он наполнит вас и ваш дом миром, теплом и любовью. Берегите друг друга», — написала певица.

Поклонники Каменских пришли в восторг от публикации. За день она набрала почти 320 тысяч лайков.

Ранее Каменских порассуждала в Instagram о том, что такое счастье и сопроводила свои мысли кадром в соблазнительном наряде. На фотографии знаменитость предстала в темно-зеленом платье, которое подчеркивает все достоинства ее фигуры.