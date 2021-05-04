Автор вызвавшей протесты налоговой реформы ушел в отставку в Колумбии

Богота, 4 мая. Министр финансов Колумбии Альберто Карраскилья и его заместитель Хуан Альберто Лондоньо решили уйти в отставку из-за последствий налоговой реформы, сообщает Marca Claro.

Оба чиновника являются авторами вызвавшей бурную критику налоговой реформы. В результате Карраскилья и Лондоньо остались без правительственной поддержки.

Принятая правительством налоговая реформа вызвала рост стоимости товаров первой необходимости, что в первую очередь отразилось на самых бедных слоях населения. Кроме того, введение прогрессивной шкалы подоходного налога для тех, чей месячный доход превышает 2,4 млн песо (около 660 долларов США), затронуло местный средний класс.

Поэтому 27 апреля председатель Центрального объединения трудящихся Колумбии (CUT) Франсиско Мальтес объявил о проведении с 28 апреля всеобщей забастовки. В результате массовых акций в стране от рук активистов на начало мая пострадали 209 стражей порядка.