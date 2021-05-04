Дачников могут наказывать штрафом за сорняки на участке

Москва, 4 мая. Дачников могут наказывать административным штрафом за разведение сорняков, в числе которых полевая мята, лекарственный одуванчик.

За нарушение правил борьбы с опасными растениями и возбудителями болезней растений закон предусматривает ответственность. Об этом рассказала юрист компании «Генезис» Татьяна Мацукова РИА Недвижимость.

«Перечень сорных растений определен постановлением правительства РФ от 18.09.2020 № 1482. К числу сорных растений относятся, в частности, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов», — сказала юрист Мацукова.

Правонарушением считается применение зараженных болезнями семян, или бездействие, неиспользование химикатов для уничтожения сорняков. За это дачников могут наказывать предупреждением или административным штрафом для граждан в размере от 300 до 500 рублей; для должностных лиц — от 0,5 до 1 тысячи рублей; для юридических лиц — от 5 до 10 тысяч рублей.

Перечислены новые права и обязанности российских дачников. С 1 января 2021 года в силу вступили обновленные противопожарные правила. Теперь мангал на дачном участке необходимо устанавливать так, чтобы до любых ближайших построек было не менее пяти метров. Кроме того, необходимо убрать не меньше чем на два метра предметы, которые могут загореться.