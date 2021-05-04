Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 мая 07:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:13
Общество
Площадь лесных пожаров в России за сутки сократилась на тысячу гектаров
07:13
Общество
Парки Москвы станут площадками для выступления уличных артистов
07:11
Общество
«Охотничий» Санта исполнил желание двух американских девочек
07:00
Экономика
Экономист Щелканов: Аналог SWIFT из РФ может сместить эту систему с пьедестала
06:54
Происшествия
МЧС опровергло сообщения о жертвах пожара в гостинице на юго-востоке Москвы
06:52
Технологии
Motorola анонсирует смартфоны Berlin с 108-мегапиксельной камерой
06:51
Общество
Власти Мексики извинились перед потомками майя за дискриминацию и вред
06:50
Армия
Александр Розенбаум выступил с концертом на авиабазе Хмеймим в Сирии
06:49
Происшествия
Спасатели ищут пропавшего во время сплава по реке на Сахалине мужчину
06:48
Общество
Волонтеры ищут пропавшую в Перми 82-летнюю пенсионерку
06:48
Общество
Почти тысяча человек были ранены в Чикаго в 2021 году
06:46
Происшествия
У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0
06:45
Спорт
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею среди юниоров
06:44
Общество
Психолог рассказала, чего друг от друга ожидают мужчина и женщина
06:41
Общество
Британские подростки заставили ежа курить каннабис и выбросили в реку
06:33
Происшествия
Один человек погиб в ночном ДТП в центре Новосибирска
06:26
Политика
Байден резко увеличил лимит на прием беженцев в США
06:25
Шоу-бизнес
Собчак спровоцировала скандал между Диной Саевой и Лазаревым
06:24
Общество
МВД рассказало, когда иностранца могут лишить российского гражданства
06:24
Общество
Настя Каменских без макияжа поздравила поклонников с Пасхой
Все новости

Дачников могут наказывать штрафом за сорняки на участке

Общество
Дачников могут наказывать штрафом за сорняки на участке
pixabay.com  /  Hans Braxmeier

Москва, 4 мая. Дачников могут наказывать административным штрафом за разведение сорняков, в числе которых полевая мята, лекарственный одуванчик.

За нарушение правил борьбы с опасными растениями и возбудителями болезней растений закон предусматривает ответственность. Об этом рассказала юрист компании «Генезис» Татьяна Мацукова РИА Недвижимость.

«Перечень сорных растений определен постановлением правительства РФ от 18.09.2020 № 1482. К числу сорных растений относятся, в частности, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов», — сказала юрист Мацукова.

Правонарушением считается применение зараженных болезнями семян, или бездействие, неиспользование химикатов для уничтожения сорняков. За это дачников могут наказывать предупреждением или административным штрафом для граждан в размере от 300 до 500 рублей; для должностных лиц — от 0,5 до 1 тысячи рублей; для юридических лиц — от 5 до 10 тысяч рублей.

Перечислены новые права и обязанности российских дачников. С 1 января 2021 года в силу вступили обновленные противопожарные правила. Теперь мангал на дачном участке необходимо устанавливать так, чтобы до любых ближайших построек было не менее пяти метров. Кроме того, необходимо убрать не меньше чем на два метра предметы, которые могут загореться.

штраф дача сорняк
Комментировать
Самое популярное
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 105683 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 47030 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Общество 38000 2 мая 2021
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 36254 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Политика 35482 2 мая 2021
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Все новости / Общество / Дачников могут наказывать штрафом за сорняки на участке
Рейтинг@Mail.ru