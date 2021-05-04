Уничтожили само гражданство: в Regnum вспомнили события в Одессе

Одесса, 4 мая. В 2021 году Пасха совпала с годовщиной трагедии в Одессе. Автор издания Regnum считает, что случившееся 2 мая событие — одно из самых страшных преступлений за последние годы.

Автор материала Александр Савельев вспоминает слова «адвокатов преступления», которые говорили, что в Одессе сжигали только русских и исключительно коммунистов. Об этом сообщает Regnum.

«Это подлая неправда — сжигали граждан, уничтожали само гражданство, свою собственную страну. Убийцы пытались запугать граждан, лишить их возможности говорить — предсмертные крики их жертв красноречивы», — заявил автор.

Он считает, что тогда России, победителю фашизма, стоило добить «нацистскую гадину в логове». Однако Москва этого не сделала.

«Важнее тогда для руководителей переворота было утверждение нацистской идеологии — они или никто. И все последыши, вплоть до недавнего нацистского марша в Киеве, это приняли. Нацизм более не преступление, Нюрнберг отменен», — резюмировал Савельев.

Ранее глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер объяснила, почему трагедия в Одессе не расследуется.