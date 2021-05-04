Единственная в России девушка-космонавт отправится на МКС осенью 2022 года

Москва, 4 мая. Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина отправится в на МКС осенью 2022 года в составе экипажа.

Об этом рассказал источник в ракетно-космической отрасли в беседе с РИА Новости.

«Намечены экипажи для полета в 2022 году. К полету весной будут готовиться Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин должны полететь осенью», — отметил собеседник агентства.

Роскосмос в Twitter сообщал о грядущем отправлении Кикиной на МКС еще в 2020 году. Тогда же командир отряда космонавтов Олег Кононенко заявил, что приблизительные сроки включения в состав экипажа — через два года.

Тем временем срок службы МКС подходит к концу, и к 2025 году Россия планирует запустить новую станцию. Ориентировочное название будущей станции — РОСС, что расшифровывается как Российская орбитальная служебная станция.