Диетолог рассказала о правильном питании в майские праздники

Москва, 4 мая. Диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала о правильном питании в майские праздники и предостерегла от переедания на праздничных застольях.

Несмотря на любовь россиян к шашлыку, праздничный стол не следует перегружать жирными и мясными блюдами и налегать на алкогольные напитки, предупредила эксперт. Необходимо разбавлять меню зеленью, фруктами, овощами, салатами и крупами.

«Если уж очень много жирных, мясных продуктов, нужно разбавлять это салатами, зеленью, большим количеством овощей и стараться ограничивать спиртное. Натуральные крупы, овощи, фрукты совершенно спокойно разбавят праздничные дни», — сообщила в интервью радио Sputnik Бережная.

Кроме того, во время майских выходных нужно ограничивать общее количество съедаемой пищи. Пренебрежение этими правилами приводит к тяжести в желудке, отрыжке и тошноте, напомнила диетолог.

Если в праздничные дни питание не было здоровым, восстановить нормальную работу пищеварительной системы поможет временная коррекция рациона, отметила Бережная.

Специалист посоветовал отказаться от копченостей, тяжелых продуктов и острых блюд и есть больше растительной пищи. Для улучшения самочувствия также полезны чай с лимоном, энтеросорбенты и минеральная вода, добавила гастроэнтеролог. Однако если состояние ухудшается, необходимо обратиться к врачу, заключила Бережная.

Ранее диетолог Марият Мухина назвала полезные при компульсивном переедании продукты. Специалист советует следовать примеру принцессы Дианы, которая предпочитала горох, зеленые листовые овощи и не набирала лишние килограммы.