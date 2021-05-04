Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 мая 07:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:13
Общество
Площадь лесных пожаров в России за сутки сократилась на тысячу гектаров
07:13
Общество
Парки Москвы станут площадками для выступления уличных артистов
07:11
Общество
«Охотничий» Санта исполнил желание двух американских девочек
07:00
Экономика
Экономист Щелканов: Аналог SWIFT из РФ может сместить эту систему с пьедестала
06:54
Происшествия
МЧС опровергло сообщения о жертвах пожара в гостинице на юго-востоке Москвы
06:52
Технологии
Motorola анонсирует смартфоны Berlin с 108-мегапиксельной камерой
06:51
Общество
Власти Мексики извинились перед потомками майя за дискриминацию и вред
06:50
Армия
Александр Розенбаум выступил с концертом на авиабазе Хмеймим в Сирии
06:49
Происшествия
Спасатели ищут пропавшего во время сплава по реке на Сахалине мужчину
06:48
Общество
Волонтеры ищут пропавшую в Перми 82-летнюю пенсионерку
06:48
Общество
Почти тысяча человек были ранены в Чикаго в 2021 году
06:46
Происшествия
У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0
06:45
Спорт
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею среди юниоров
06:44
Общество
Психолог рассказала, чего друг от друга ожидают мужчина и женщина
06:41
Общество
Британские подростки заставили ежа курить каннабис и выбросили в реку
06:33
Происшествия
Один человек погиб в ночном ДТП в центре Новосибирска
06:26
Политика
Байден резко увеличил лимит на прием беженцев в США
06:25
Шоу-бизнес
Собчак спровоцировала скандал между Диной Саевой и Лазаревым
06:24
Общество
МВД рассказало, когда иностранца могут лишить российского гражданства
06:24
Общество
Настя Каменских без макияжа поздравила поклонников с Пасхой
Все новости

Диетолог рассказала о правильном питании в майские праздники

Общество
Диетолог рассказала о правильном питании в майские праздники
pixabay.com

Москва, 4 мая. Диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала о правильном питании в майские праздники и предостерегла от переедания на праздничных застольях.

Несмотря на любовь россиян к шашлыку, праздничный стол не следует перегружать жирными и мясными блюдами и налегать на алкогольные напитки, предупредила эксперт. Необходимо разбавлять меню зеленью, фруктами, овощами, салатами и крупами.

«Если уж очень много жирных, мясных продуктов, нужно разбавлять это салатами, зеленью, большим количеством овощей и стараться ограничивать спиртное. Натуральные крупы, овощи, фрукты совершенно спокойно разбавят праздничные дни», — сообщила в интервью радио Sputnik Бережная.

Кроме того, во время майских выходных нужно ограничивать общее количество съедаемой пищи. Пренебрежение этими правилами приводит к тяжести в желудке, отрыжке и тошноте, напомнила диетолог.

Если в праздничные дни питание не было здоровым, восстановить нормальную работу пищеварительной системы поможет временная коррекция рациона, отметила Бережная.

Специалист посоветовал отказаться от копченостей, тяжелых продуктов и острых блюд и есть больше растительной пищи. Для улучшения самочувствия также полезны чай с лимоном, энтеросорбенты и минеральная вода, добавила гастроэнтеролог. Однако если состояние ухудшается, необходимо обратиться к врачу, заключила Бережная.

Ранее диетолог Марият Мухина назвала полезные при компульсивном переедании продукты. Специалист советует следовать примеру принцессы Дианы, которая предпочитала горох, зеленые листовые овощи и не набирала лишние килограммы.

здоровье переедание питание диетолог
Комментировать
Самое популярное
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 105683 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 47030 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Общество 38000 2 мая 2021
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 36254 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Политика 35482 2 мая 2021
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Все новости / Общество / Диетолог рассказала о правильном питании в майские праздники
Рейтинг@Mail.ru