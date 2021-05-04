Каждый привившийся в Нью-Джерси от коронавируса получит бокал пива

Трентон, 4 мая. Власти Нью-Джерси пообещали бокал пива каждому человеку, который сделает прививку от коронавируса в мае.

Есть жители этого штата, которые раскритиковали такой ход. Они окрестили его подкупом и отказались от посещения баров, участвующих в акции.

Ранее сообщалось о белорусской певице Наталье Подольской, которая могла пополнить список участников шоу "Маска". Ее участию в передаче помешал положительный результат теста на коронавирус. Она была вынуждена отказаться от съемок в программе, в которых очень хотела принять участие.