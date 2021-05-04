NYT оценил перспективы США достичь коллективного иммунитета к коронавирусу

Вашингтон, 4 мая. Коллективный иммунитет к коронавирусу в США труднодостижим из-за большого количества вариантов вируса и высокой доли американцев, выступающих против вакцинации.

Около 30% жителей страны сомневаются в необходимости делать прививку от коронавирусной инфекции, сообщает газета The New York Times. При этом для коллективного иммунитета необходимо, чтобы вакцинировались или приобрели естественную защиту более 80% американцев.

«Коллективный иммунитет только запутал людей, которые стали считать, что мы никогда не победим инфекцию, если не достигнем этого мистического показателя», — сообщает директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Собеседник издания подчеркнул, что США не изолированы от всего мира, а для победы над пандемией нужно наличие большой доли вакцинировавшихся в масштабах человечества в целом. Также трудно составлять статистику в такой крупной стране как США, где данные от города к городу и от штата к штату могут сильно отличаться.

Недавно российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал идею личной встречи между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. По его словам, в условиях антироссийских санкций о стабилизации отношений не может быть и речи.