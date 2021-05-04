Sony интегрирует сервис Discord в консоли PlayStation 5

Токио, 4 мая. Японская компания Sony объявила о заключении партнерского соглашения с Discord. Популярный среди геймеров сервис будет интегрирован в PlayStation к началу 2022 года.

Как указано в сообщении, которое появилось в официальном блоге Sony, Discord используют по всему миру более 140 млн геймеров. Сервис позволяет игрокам общаться, заводить новые знакомства, создавать сообщества, а также делиться впечатлениями и воспоминаниями.

Поэтому компания Sony готовится к внедрению сервиса в PlayStation 5 и уже инвестировала некоторые средства в разработки Discord. Функция будет готова к использованию пользователями уже в следующем году.

«Наша цель заключается в том, чтобы к началу следующего года объединить возможности Discord и PlayStation на консолях и в мобильных устройствах, чтобы друзья и сообщества могли с комфортом проводить время, веселиться и общаться, играя в игры вместе», — сказано в сообщении Sony.

Ранее Sony показала 16 минут игрового процесса Ratchet & Clank: Rift Apart. Персонажи смогут телепортироваться на другие планеты и миры прямо во время сражения. Перемещения героев будут выполнены не на специальные подготовленные маленькие участки, а на полноценные уровни.