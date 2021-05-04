Отоларинголог предупредил о смертельной опасности заложенного носа

Москва, 4 мая. Заложенность носа может не только вызвать тяжелые и опасные заболевания, но и привести к летальному исходу, заявил врач-отоларинголог, профессор МГМУ имени Сеченова Юрий Ульянов.

Нос по своему предназначению призван увлажнять и согревать вдыхаемый человеком воздух, для этой же цели существуют пазухи. Если нос заложен, значит пазухи не функционируют, а внутри носа идет воспалительный процесс, который может привести к синуситу, сообщает «Вечерняя Москва».

«Синусит опасен тем, что при воспалении пазухи закрываются, а сам воспалительный процесс может «прорваться» в глаза, раздражая ткани и вызывая головную боль», — объяснил врач.

Распространиться воспалительный процесс может не только в глаза, но и в мозг. В зависимости от того, куда «перешло» воспаление, нужно проводить серьезное лечение. В случае, если дошло до мозга, нужно не только лечить, но и «спасать человека», предостерег Ульянов.

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